Torino | Singo va al Monaco | è ufficiale

(Di giovedì 17 agosto 2023) Wilfriedlascia la Serie A e il. Il club granata comunica di aver ceduto al, a titolo definitivo, l’esterno ivoriano. “Tutto ilringrazia Wilfried per il contributo offerto in questi anni in granata e lo saluta con un caloroso in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera”, si legge nella nota. Cresciuto nel settore giovanile del As Denguelè in Costa d’Avorio,è arrivato giovanissimo in granata, militando inizialmente con la primavera di Coppitelli. L’esordio nella stagione 2019/20 ha rappresentato la prima di 109 apparizioni con il. SportFace.