Torino | nubifragio | temporali e allagamenti | chiuso aeroporto di Caselle | voli dirottati a Malpensa – VIDEO

(Di giovedì 17 agosto 2023) Un violentocon fortisi è abbattuto nella notte su, in particolare nelle zone di Venaria e, dove ha sede l’che è stato momentaneamente, con dirottamento deia Milano. Forti piogge e raffiche di vento si sono abbattute nelle zone nor

Colpita anche la collina die la zona di Castiglione Torinese , particolarmente colpiti dalVenaria Reale e per quasi due ore anche lo scalo con forti temporali, vento e .... Strade allagate . Aeroporto chiuso .. Il maltempo si abbatte sue i disagi per la città e i suoi abitanti sono stati numerosi. Inizialmente previsto ...Grandine sue i paesi della cintura, con le strade della collina coperte in pochi minuti da una distesa di rami. E' l'effetto del temporale che si è abbattuto sul Torinese in serata, tra le ...

Violento temporale e nubifragio a Torino: disagi a Venaria e Caselle, aeroporto chiuso e voli dirottati Virgilio Notizie

Danni e disagi sono stati provocati da un nubifragio che ieri sera si è abbattuto su Torino e una parte del territorio provinciale. (ANSA) ...Le forti piogge cadute nelle sera di ieri hanno causato l'allagamento dei parcheggi e dell'area di ingresso e reso impraticabili le piste. Per le prossime ore l'Arpa ha diramato un'allerta gialla ...