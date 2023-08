Topi d’appartamento | i carabinieri sventano due colpi

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 17 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDue furti in abitazione sventati dai: il primo nel comune di Qualiano, nella provincia nord-occidentale di Napoli; il secondo a Santa Maria La Carità. Si parte da via Alcide De Gasperi a Qualiano. Idella sezione radiomobile di Giugliano in Campania sono di pattuglia quando notano due persone calarsi dal primo piano di un condominio. Sono vestite di nero ed entrambi hanno un berretto da baseball: lo stereotipo del topo. Cercano di scappare, ma ibloccano uno dei due, quello con la refurtiva, mentre l’altro riesce a scappare. Si tratta di Nicola Del Prete, 40enne di Piscinola già noto alle forze dell’ordine. Gli oggetti rubati poco prima (quasi esclusivamente gioielli) sono stati restituiti al proprietario che in quel momento era fuori città. ...