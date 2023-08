si sono aggiudicati 11 delle 16 prove disputate (compreso la medal race, regata finale) infliggendo ai secondi, gli inglesi Gimson - Burnet, (argento a Tokyo e da sempre grandi rivali ...Ruggeroe Caterinacampioni del mondo per la terza volta (Aarhus 2018, Nova Scotia 2022), per il secondo anno consecutivo, nella Nacra17. I campioni olimpici di Tokyo trionfano anche alla rassegna ...Si tratta dell'ennesimo prestigioso sigillo a livello internazionale della coppia, che continua a detenere dunque il titolo olimpico, il titolo mondiale e il titolo europeo.

Tita-Banti di nuovo invincibili, conquistano il loro terzo Mondiale La Gazzetta dello Sport

I campioni olimpici di Tokyo sono ancora i signori del Nacra 17 nella regata iridata di L’Aia. Hanno conquistato la carta olimpica per l’italia ...Roma, 17 ago - Ruggero Tita e Caterina Banti conquistano per il secondo anno consecutivo il titolo mondiale nel Nacra 17, il terzo in totale della loro splendida carriera. A L’Aia, in Olanda, la coppi ...