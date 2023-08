Tiro con l’arco | Coppa del Mondo Parigi 2023 | la squadra femminile del ricurvo si ferma ai quarti Tonioli la migliore nel compound

Leggi su oasport

(Di giovedì 17 agosto 2023) Terza giornata delladeldiconin quel di(Francia). In questa ultima tappa oggi il programma era dedicato in mattinata al torneo a squadre delolimpico fino alle finali per la medaglia di bronzo, mentre nel pomeriggio erano gli atleti delad entrare in scena per la fase ad eliminazione diretta fino aidi finale. Non è stata particolarmente brillante la prova delle squadre sia al maschile che al. E’ andata meglio alle donne, con Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Chiara Rebagliati che hanno raggiunto idi finale superando il Brasile per 6-0 ai sedicesimi e per 5-4 agli ottavi gli Stati Uniti allo shoot-off. Per le azzurre non c’è stato nulla da fare ...