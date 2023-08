Tiro a volo | Mondiali | buon avvio di gara per lo skeet azzurro

(Di giovedì 17 agosto 2023) Baku, 17 ago. - (Adnkronos) - Il primo giorno di qualificazione delloha ufficialmente avviato il Gran Mondiale diospitato dallo Shooting Centre di Baku (AZE). Altissimo il livello tecnico dei partecipanti. Per gli uomini oggi il programma prevedeva 50 piattelli per tutti. A guidare la classifica provvisoria è un gruppetto di dieci tiratori che sono andati a riposo a punteggio pieno con un perfetto 50/50. Tra gli inseguitori più vicini ai leaders provvisori ci sono gli azzurri Tammaro Cassandro (Carabinieri) di Capua (CE), Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT), ed Erik Pittini (Fiamme Oro) di Sutrio (UD), tutti e tre autori di unaa prestazione e in scia con 49/50. Tre le serie di, ovvero 75 piattelli ciascuna, in programma per le donne. Anche in questa ...

Si è chiusa la giornata inaugurale per quel che riguarda i primi 75 piattelli di qualificazione nello skeet femminile ai Mondiali di, in corso di svolgimento a Baku, in Azerbaigian. Nelle eliminatorie Diana Bacosi si è piazzata al settimo posto, totalizzando 73/75 e commettendo un errore nella prima e nella terza serie.

Si chiude la prima giornata dedicata allo skeet femminile ai Mondiali 2023 di tiro a volo in corso a Baku, in Azerbaigian: dopo i primi 75 piattelli delle eliminatorie la miglior azzurra è Diana Bacosi. Il primo giorno delle qualificazione dello Skeet ha ufficialmente avviato i Mondiali di Tiro a Volo ospitato dallo Shooting Centre di Baku.