Tiro a volo | Mondiali Baku 2023 | nello skeet maschile gli azzurri fanno 49 50 In dieci con lo score immacolato

(Di giovedì 17 agosto 2023) Dalla tonnara delle qualificazioni dello, con 127 atleti al via, deidi, in Azerbaigian, in 10 al termine delle prime due serie chiudono con 50/50, mentre i treErik Pittini, Gabriele Rossetti e Tammaro Cassandro sono nel gruppone di 29 tiratori a quota 49/50. Nella classifica a squadre l’Italia, con 147/150, è in vetta assieme a Cipro e Stati Uniti. In testa, come detto, con 50/50 ci sono 10 tiratori, ovvero il polacco Kacper Jerzy Baksalary, lo statunitense Vincent Hancock, il danese Jesper Hansen, l’estone Peeter Juerisson, il finlandese Eetu Kallioinen, il cipriota George Kazakos, l’egiziano Azmy Mehelba, il greco Efthimios Mitas, il ceco Tomas Nydrle ed il lettone Dainis Upelnieks. Alle loro ...

Si è chiusa la giornata inaugurale per quel che riguarda i primi 75 piattelli di qualificazione nello skeet femminile ai Mondiali di, in corso di svolgimento a Baku, in Azerbaigian. Nelle eliminatorie Diana Bacosi si è piazzata al settimo posto, totalizzando 73/75 e commettendo un errore nella prima e nella terza serie.Giornata inaugurale in archivio per quel che riguarda i primi 50 piattelli di qualificazione nello skeet maschile ai Mondiali di, in corso di svolgimento a Baku, in Azerbaigian. Nelle eliminatorie Erik Pittini ha totalizzato 49 su 50, proprio come Gabriele Rossetti e Tammaro Cassandro. Punteggio pieno per Jerzy ...

Si chiude la prima giornata dedicata allo skeet femminile ai Mondiali 2023 di tiro a volo in corso a Baku, in Azerbaigian: dopo i primi 75 piattelli delle eliminatorie la miglior azzurra è Diana Bacos ...