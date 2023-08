Tiro a volo | Mondiali 2023 | Bacosi migliore azzurra dopo 75 piattelli nello skeet

(Di giovedì 17 agosto 2023) Si è chiusa la giornata inaugurale per quel che riguarda i primi 75di qualificazionefemminile aidi, in corso di svolgimento a Baku, in Azerbaigian. Nelle eliminatorie Dianasi è piazzata al settimo posto, totalizzando 73/75 e commettendo un errore nella prima e nella terza serie. Un errore in ciascuna delle tre serie invece per Martina Bartolomei che75occupa la dodicesima posizione (72). Ventunesimo posto invece per Simona Scocchetti (71). Prime due posizioni per Assem Orynbay (Kaz) e Sixue Huang (Chn), entrambe a punteggio pieno. Alle loro spalle un terzetto a 74: Emmanouela Katzouraki (Gre), Danka Bartekova (Svk) e Samantha Simonton (Usa). SportFace.

Con l'approvazione degli atti necessari, la scorsa settimana, si è dato il via al progetto "Messa in sicurezza della sede stradale traversa di via Marecchiese (ex -)" . Un progetto di riqualificazione che rientra nell'abito dei servizi integrati di gestione e manutenzione del patrimonio stradale, per il "risanamento conservativo e funzionale della ...Luca Padovani (Ct Rimini), Gianluca Vannucci (Circolo AnticoRoma), Piergiorgio Morosini (Ct Cerri) e Davide Coffari (Pol.2000 Cervia) sono i semifinalisti dell' 8° trofeo 'Gelateria 3 Bis' , il torneo nazionale di 3a (limitato al 4° gruppo) ...La terza atleta campana qualificata per Parigi è Silvana Stanco nel. La ragazza di origine irpina è stata la prima a staccare il pass con la medaglia d'oro agli europei del 2022 nella ...

Calendario Mondiali tiro a volo 2023 oggi: orari 17 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara OA Sport

Con l’approvazione degli atti necessari, la scorsa settimana, si è dato il via al progetto denominato: “Messa in sicurezza della sede stradale traversa di via Marecchiese (ex-tiro a volo)”. Un ...Luca Padovani (Ct Rimini), Gianluca Vannucci (Circolo Antico Tiro a Volo Roma), Piergiorgio Morosini (Ct Cerri) e Davide Coffari (Pol.2000 Cervia) sono i semifinalisti dell’8° trofeo “Gelateria 3 Bis” ...