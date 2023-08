Tiro a segno | Mondiali 2023 | carte olimpiche a Cina | Vietnam | Ungheria e Corea del Sud nella pistola 10 metri femminile

Leggi su oasport

(Di giovedì 17 agosto 2023) Epilogo a sorpresa10aidiin corso a Baku:finale cinque Paesi erano in corsa per le quattroin palio, ma l’atleta dell’Iran deve alzare bandiera bianca per un malfunzionamento dell’arma e così i pass per Parigi 2024 vanno automaticamente adel Sud. L’oro va alla cinese Jiang Ranxin, che vince con 239.8, davanti alla greca Anna Korakaki, seconda con 238.3. Sale sul gradino più basso del podio l’altra cinese Li Xue con 218.9, mentre resta ai piedi del podio la magiara Sara Rahel Fabian, quarta con 198.9. Quinto posto per la ...