TicWatch Pro 5 | arriva la colorazione Sand!

Negli ultimi tempi Mobvoi sta riuscendo a realizzare smartwatch piuttosto interessanti. A questo proposito, l'ultimo modello lanciato è stato5, che offre un'ottima esperienza anche grazie alla buona autonomia . Tra l'altro, l'azienda ora è pronta a lanciare il dispositivo in un'inedita tonalità, ovvero Sandstone ....Di modelli sul mercato che offrono queste funzionalità ne troviamo tantissimi, ma ce ne sono alcuni veramente speciali, come ad esempio il3 Ultra che troviamo oggi in offerta su Amazon ...Il primo smartwatch in offerta è il3 Ultra GPS , che nel modello Bluetooth è scontato del 24%, con un prezzo che scende da 250,91 Euro a 191 Euro tondi tondi. Lo sconto è decisamente ...

TicWatch Pro 5: lo smartwatch Wear OS in versione Sandstone Telefonino.net

TicWatch Pro 5 è il primo smartwatch a includere la piattaforma Snapdragon W5+ Gen 1 e a integrare da subito ­­­l'ultima versione di Wear OS.Mobvoi rinnova il design del suo smartwatch più evoluto, annunciando la colorazione Sandstone di TicWatch Pro 5: è già in vendita.