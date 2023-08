Ti stanno spiando lo smartphone? Ecco a cosa devi prestare attenzione

Leggi su blowingpost

(Di giovedì 17 agosto 2023) Se è vero che l’evolversi della tecnologia ci ha reso la vita più semplice permettendoci di essere connessi con il mondo, ricevere notizie in tempo reale e inviare foto e video è anche vero che questo ci ha reso più vulnerabili. Dai furti di identità alle frodi informatiche passando per spam, phishing e veri e propri furti di denaro. Perchè i nostri telefonini sono così preziosi Glidi oggi infatti contengono informazioni preziose e sensibili: dai dati bancari fino alle password di accesso alle piattaforme ufficiali o anche codici di sicurezza bancari per i propri conti correnti. Tutte informazioni che fanno assolutamente gola agli utenti malintenzionati. Alle volte basta davvero poco per mettere a rischio la propria sicurezza. Incappare in un malware, un virus il cui scopo è quello di infettare il dispositivo e prenderne possesso, non è facile ma ...