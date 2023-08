(Di giovedì 17 agosto 2023)sedicidalnello stabilimento Thyssen di, dove persero la vita sette operai, iltedesco dellaè inin Germania. L’ingresso risale al 10 agosto, ma la notizia è stata diffusa solo oggi.era stato condannato a 5ma non aveva scontato ancora un giorno di. “5726 giorni il signortanto correre, scappare dalla giustizia ha varcato la soglia del”, ha commentato Antonio Boccuzzi, l’operaio scampato alla strage del 6 dicembre 2007. “Non è un risarcimento, non è ...

Thyssenkrupp, quasi 16 anni dopo il rogo di Torino entra in carcere il manager Harald Espenhahn Il Fatto Quotidiano

Dovrà scontare 5 anni per omicidio colposo, pena dimezzata rispetto alla condanna in Italia. Il manager finora non aveva ancora scontato un solo giorno di carcere per la morte dei 7 operai nell'impian ...