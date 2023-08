(Di giovedì 17 agosto 2023) su Tg. La7.it - Nel video allegato alla notizia, le immagini di repertorio dello stabilimento incendiato, dei processi ma anche l'audio di chi si trovò nel rogo "Non è una ...

Così oggi Antonio Boccuzzi, l'operaio della di Torino scampato all'incendio del 2007 che uccise sette suoi colleghi, commenta la notizia che arriva dalla Germania. Espenhahn è entrato in ...

Thyssenkrupp, 16 annni dopo va in carcere l'ad Espenhahn. Boccuzzi: 'Non è una vendetta' TGLA7

Ad affermarlo è Antonio Boccuzzi, l'operaio sopravvissuto all'incendio nello stabilimento torinese della ThyssenKrupp nel dicembre 2007 poi ... Ora è stato arrestato in Germania e dovrà scontare ...TORINO - «Dopo 5726 giorni il signor Harald Espenhahn dopo tanto correre, scappare dalla giustizia ha varcato la soglia del carcere. Non è un risarcimento, non è vendetta. È solamente l’unico epilogo ...