Thyssen | il manager in carcere in Germania 16 anni dopo

(Di giovedì 17 agosto 2023) AGI - Si chiudequasi sedicila vicenda dell'incendio nello stabilimento torinese dellaKrupp, che si verificò nella notte tra il 5 e il 6 dicembre 2007 e che causò la morte di sette operai: Antonio Schiavone, Roberto Scola, Angelo Laurino, Bruno Santino, Rocco Marzo, Rosario Rodinò e Giuseppe Demasi. Harald Espenhahn, amministrazione delegato dell'azienda tedesca all'epoca dei fatti, ha varcato i cancelli del, dove dovrà scontare una condanna a cinqueper omicidio colposo: la sentenza era arrivata in via definitiva nel 2016, ma non era ancora stata eseguita a causa di alcuni ricorsi che lo stesso Espenhahn aveva presentato al tribunale tedesco. Sconterà la pena in regime di semi-libertà. A ripercorrere sui social le tappe della dolorosa vicenda è Antonio Boccuzzi, ...

Thyssenkrupp ultimo atto: il manager tedesco Harald Espenhahn si trova in carcere in Germania dal 10 agosto: sconterà la pena in semilibertà, andando solo a dormire in prigione.