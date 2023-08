Thuram | precampionato non conta | Inter-Monza senza pressione

(Di giovedì 17 agosto 2023) Nonostante ungol, non serve metterea Marcus. Le amichevoli disputate, infatti, sono servite al francese soprattutto per costruire l’intesa con Lautaro Martinez. In vista anche e soprattutto di. NESSUNA– Ildi Marcusnon sarà stato carico di gol – che non sono arrivati – ma ha avuto un’utilità ben precisa. Ovvero quella di costruire l’intesa con Lautaro Martinez. Un’intesa sviluppatasi nelle amichevoli disputate in questo mese e mezzo dalla squadra di Simone Inzaghi. Quello che non serve ain questo momento è sentire la, specialmente ora che si inizia a fare sul serio. Con tanto di debutto a San Siro, ...

Ciò non toglie che in questoabbia fatto davvero poco per imporsi. L'ultima prova fornita contro l' Egnatia ha fatto insorgere i tifosi. "attaccante notevole sotto tutti gli ...E poi c'è Marcus, che ancora una volta ha messo in mostra tutta la sua evanescenza. Buoni ... Cuadrado convince sempre di più, così come Sensi, tra i migliori di questonerazzurro. ...FERRARA - Prestazione in chiaroscuro per l'Inter nell'ultima amichevole. Allo stadio "... in particolare con Mkhitaryan, Lautaro e col nuovo arrivato. Sugli scudi il portiere degli ...

Thuram, il precampionato da zero gol preoccupa. Pesa l'eredità di Lukaku e Dzeko La Gazzetta dello Sport

Nel precampionato, Lautaro ha segnato molti gol ma ha commesso un errore grottesco contro l’Al Nassr; Thuram ha fatto bene il lavoro di raccordo ma non ha mai trovato la rete, neanche nel 10-0 alla ...L’attaccante dell’Inter Thuram ha bisogno di migliorare la sua intesa con Lautaro Martinez davanti, nonostante il precampionato Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter ha pienamente fidu ...