Thierry Henry in lizza per la panchina della Francia Under 21

(Di giovedì 17 agosto 2023)sarebbe il favorito per sedere sulla21 in vista dei Giochi Olimpici di Parigi 2024potrebbe presto sedersi sulla21. La leggenda dell’Arsenal, attualmente apprezzato commentatore e opinionista per la CBS, sarebbe il favorito per il ruolo, come riportato da RMC Sport. La nazionale21 transalpina, uscita all’Europeo contro l’Ucraina, ha bisogno di una guida in vista delle prossime Olimpiadi, che si terranno per altro in casa a Parigi e dopo l’addio di Sylvain Ripoll, la federazione sta cercando un sostituto. Sullo sfondo rimane anche la candidatura di Jocelyn Gourvennec.