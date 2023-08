The Last of Us 2 | | lo showrunner | Prima dello sciopero stavamo cercando la nostra Abby

(Di giovedì 17 agosto 2023) Craig Mazin ha svelato che il casting di, controverso personaggio di Theof Us: Parte II, era iniziato, ma è stato interrotto dalloSAG-AFTRA. Dopo il clamoroso successo ottenuto dallastagione di Theof Us, adattamento del pluripremiato videogame targato Naughty Dog, i fan sono in trepidante attesa di avere notizie sulla seconda che potrebbe però non arrivaredel 2025. A quanto pare la produzione si era già mossa per cercare l'interprete di, controverso personaggio di Theof Us: Part II, ma il casting è stato interrotto dalloancora in corso. "è stato il primo ruolo a cui abbiamo pensato. Penso che il pubblico si sia abituato a grandi annunci da parte ...

Dopo il clamoroso successo ottenuto dalla prima stagione diof Us , adattamento del pluripremiato videogame targato Naughty Dog, i fan sono in trepidante attesa di avere notizie sulla seconda che potrebbe però non arrivare prima del 2025 . A quanto ...L'attore Robert De Niro torna nelle sale di tutto il mondo con il nuovissimo film Killers of... His art couldlonger than my films' ('Non si sa mai. La sua arte potrebbe durare più a lungo dei ...Mentre online proseguono le indiscrezioni sul nome dell' attrice scelta per il ruolo di Abby inof Us: Parte Due , nuove dichiarazioni del co - showrunner della serie tv HBO Craig Mazin potrebbero aver anticipato il futuro della saga sia in tv che su console Playstation . Come saprete, ...

The Last of Us, Stagione 2: il regista parla di Abby e dell'attrice scelta, che stupirà Multiplayer.it

Despite some studio executives balking at WGA's original demands, insiders say studios are now making concessions in a bid to end the strike. Will they be enoughFormer New Jersey Gov. Chris Christie’s (R) campaign is honing in on New Hampshire as one of the most important states for helping him defeat former President Trump in the GOP presidential ...