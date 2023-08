The Fan – Il mito | la trama del film

(Di giovedì 17 agosto 2023) The Fan – Il, ilcon Robert De Niro e unathriller: Bobby Rayburn (Wesley Snipes) è stato tutto nel baseball. Al tramonto della sua carriera ottenne un grosso contratto per tornare alla squadra della sua città, i San Francisco Giants. Uno dei suoi fan, Gil Renard (De Niro), riesce a dimenticare i suoi problemi personali (una ex moglie che lo odia, un figlio che lo teme e un lavoro che sta per perdere) grazie alla sua ossessione per il baseball. A tal punto che è disposto a fare qualsiasi cosa pur di far tornare Rayburn al top della forma. Ladi The Fan – Ildisvela fin da subito il suo impianto da thriller psicologico: Gil Renard lavora come venditore di coltelli nell’azienda fondata dal padre. Il suo capo gli impone di aumentare le vendite. Gil è anche un fan sfegatato della ...

