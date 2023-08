Terra Amara | quando ricomincia?

(Di giovedì 17 agosto 2023)con le nuove puntate? Le repliche vanno in onda dal 13 agosto 2023 su Canale 5. Tvserial.it.

Le anticipazioni italiane diper la settimana dal 19 al 25 agosto 2023 ci svelano che assisteremo a moltissimi colpi di scena. Dopo la pausa estiva - durante la quale abbiamo potuto rivivere le emozioni delle prime ...Infine le anticipazioni diannunciano che Sevda avvertirà l'uomo di un possibile depistamento dell'omicidio visto che l'assassino potrebbe aver inscenato una rapina come dimostrerà l'...Su Canale5 Beautiful conquista 2.057.000 spettatori (18.4%),1.950.000 spettatori (19.4%), La Promessa 1.763.000 spettatori (20.4%), My Home My Destiny 1.426.000 spettatori (18.8%)...

Terra Amara Anticipazioni Puntate dal 21 al 27 agosto 2023: Demir trova il cadavere di Hunkar... ComingSoon.it

Proseguono gli appuntamenti con le repliche della prima stagione di Terra Amara che, giorno per giorno, ci stanno conducendo al ritorno delle puntate inedite previsto da lunedì 21 agosto 2023. Abbiamo ...Scopriamo insieme le Anticipazioni Straniere di Terra Amara, soap opera trasmessa dal lunedì alla domenica su Canale 5: ecco i riassunti delle puntate che andranno in onda prossimamente.