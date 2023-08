Tennis | Torneo Cincinnati Paolini agli ottavi | ora sfida Rybakina

AtpLa giornata di mercoledì 16 agosto al Master 1000 di Cincinnati è stata caratterizzata dai ... che dopo due anni è tornato a giocare questoe ha superato un non facile secondo turno ...Al "Western & Southern Open",Wta 1000 con montepremi complessivo pari a 2.788.468 dollari, in scena sui campi in cemento di Mason, un sobborgo di Cincinnati, in Ohio (combined con un Atp ...La vincitrice del recentedi Palermo ha rimontato l'eterna Venus Williams imponendosi per 1 - 6 6 - 2 6 - 1. Nella parte alta del tabellone avanzano Elena Rybakina in tre set su Ostapenko e ...

Sinner subito fuori, i risultati del secondo turno del torneo ATP Cincinnati 2023 Fanpage.it

L'azzurra ha perso soltanto sette game nei primi due match del main draw.ROMA (ITALPRESS) - Jasmine Paolini ha perso soltanto sette giochi nelle ...La campionessa Slam statunitense farà la sua 24esima apparizione nel tabellone princiaple di Flushing Meadows. Tra gli uomini presente Isner ...