Tennis | Torneo Cincinnati Djokovic e Monfils agli ottavi di finale

Il numero 2 del mondo sfida il francese, eliminati Tiafoe e Rune. CINCINNATI (USA) - Novak Djokovic ha ottenuto il pass per gli ottavi di finale del "Western & Southern Open", settimoAtp Masters 1000 della stagione, dotato di un montepremi pari a 6.600.000 dollari, in corso sui campi in cemento di Mason, un sobborgo di Cincinnati, in Ohio (combined con un Wta 1000). Il ...AtpLa giornata di mercoledì 16 agosto al Master 1000 di Cincinnati è stata caratterizzata dai ... che dopo due anni è tornato a giocare questoe ha superato un non facile secondo turno ...Al "Western & Southern Open",Wta 1000 con montepremi complessivo pari a 2.788.468 dollari, in scena sui campi in cemento di Mason, un sobborgo di Cincinnati, in Ohio (combined con un Atp ...

Sinner subito fuori, i risultati del secondo turno del torneo ATP Cincinnati 2023 Sport Fanpage

L'azzurra ha perso soltanto sette game nei primi due match del main draw.ROMA (ITALPRESS) - Jasmine Paolini ha perso soltanto sette giochi nelle ...