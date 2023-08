Tennis | Bertolucci | “Niente drammi per Sinner Agli US Open in tre hanno qualcosa in più Berrettini l’ho visto in calo”

Leggi su oasport

(Di giovedì 17 agosto 2023) Chiedere spiegazioni. Il mercoledì nero delitaliano a Cincinnati alimenta qualche spunto e, in questo contesto, la sconfitta di Janniknel secondo turno del 1000 in Ohio come va valutata dopo il successo di Toronto? Quesiti che abbiamo sottoposto a Paolo, personaggio noto nel mondo delsia per i risultati ottenuti da giocatore che per le valutazioni fatte nelle vesti di commentatore tecnico televisivo., bentrovato! Partiamo subito dal ko di Jannika Cincinnati. Se lo aspettava? “Sinceramente non mi sorprende. Battere il Lajovic di ieri, per come stava Jannik, equivaleva quasi a vincere il torneo“. E’ così difficile quindi riuscire a giocare a stretto giro tra Toronto e Cincinnati? “Assolutamente sì, c’è poco tempo per adattarsi e un ...