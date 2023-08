, gruppo italiano specializzato nella fornitura di tubi e servizi per l'industria petrolifera e del gas, faall'estero. La società ha firmato un accordo definitivo per acquisire l'...fa, Amplifon ascolta l'eco danese Riflettori su Amplifon . La danese Demant, attiva nella produzione e commercializzazione di apparecchi per chi soffre di problemi di udito, ha ..., gruppo italiano specializzato nella fornitura di tubi e servizi per l'industria petrolifera e del gas, faall'estero. La società ha firmato un accordo definitivo per acquisire l'...

Tenaris, shopping in Canada: acquisita la Bredero Shaw L'Eco di Bergamo

Viene spiegato - comprende anche i centri di ricerca di Toronto (Canada) e in Norvegia e un «ampio portafoglio di prodotti di proprietà intellettuale». Come detto, l’operazione è soggetta al via liber ...Shopping per Tenaris. Ieri il gruppo ha annunciato di avere stipulato un accordo definitivo per l’acquisizione da Mattr del 100% delle azioni della controllata Bredero Shaw International BV, che ...