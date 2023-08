Temperature insane | uno scempio meteo Giuliacci horror | l' anomalia | chi morirà di caldo

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 17 agosto 2023) Le previsioni del tempo per oggi, giovedì 17 agosto, non ingannino. A dispetto diin calo e fenomeni temporaleschi che interesseranno esclusivamente il Nord Italia, secondo Mario"siamo alle porte di una faseveramente storica". Le parole usate dal colonnello nel suo sito, una sorta di Bibbia per chi vuole sapere che tempo farà, sono inquietanti: si fa riferimento a "un anticiclone davvero imponente sta per coinvolgerci e porterà delle". Motivi, si sottolinea, "per cui dobbiamo riflettere su questorologico". Innanzitutto, come già anticipato qualche giorno fa, ormai è impossibile parlare di "fine estate", come quando da tradizione si fissava a Ferragosto lo "scollinamento" del grande. ...