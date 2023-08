Tassi dei mutui Usa alle stelle | mai così alti da oltre 20 anni

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 17 agosto 2023) IdeiUsa hanno registrato un balzo in avanti oggi, dopo che ieri la Fed ha ventilato l'ipotesi di un'ulteriore stretta della politica monetaria a fronte del rischio inflazionistico e che i rendimenti dei bond del Tesoro americano a 10hanno raggiunto il loro punto massimo da 16a questa parte. Secondo Freddie Mac, la public company americana specializzata neiipotecari, ideia lungo termine sono al loro massimo da 21a questa parte.Il tasso medio deiper la casa a 30ha toccato il 7,09 per cento, ha comunicato Freddie Mac, rispetto al 6,96 per cento della scorsa settimana. Lo scorso anno nello stesso periodo era al 5,13 per cento. "L'economia continua a fare ...