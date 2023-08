Taranto | la mamma del neonato abbandonato chiede di riconoscerlo

La 23enne madre del neonato abbandonato vicino a un cassonetto aha cambiato idea. Ora vuole riconoscere il bambino, che è stato chiamato Lorenzo. "Avevo paura di perdere il lavoro", ha detto nei giorni scorsi agli inquirenti che l'hanno indagata per ...Secondo quanto riferito agli investigatori, è arrivata ada alcuni mesi e tramite una cooperativa ha trovato lavoro come badante. Probabilmente non ha contatti in città, ma ha potuto contare ..., ladel piccolo abbandonato vicino ai cassonetti ora vuole riconoscerlo La donna, questa mattina è stata ascoltata in ospedale dove è ricoverata nel reparto di ginecologia, su ...

Taranto, neonato abbandonato vicino a un cassonetto: la madre vuole riconoscerlo TGCOM

La 24enne georgiana, che lavora come badante, si era liberata del piccolo perché aveva paura di perdere il lavoro. Ha un altro figlio di 4 anni che vive nel Paese d'origine ...Alla base del gesto di abbandono compiuto dalla donna, già madre di un bambino di 4 anni rimasto nel suo Paese d'origine, ci sarebbe la paura di perdere il lavoro da badante.