Taranto | la mamma che rivuole il figlio abbandonato | cosa dice la legge e perché rischia l’accusa di tentato omicidio

(Di giovedì 17 agosto 2023) La 23enne madre del neonatovicino a un cassonetto aha cambiato idea. Ora vuole riconoscere il bambino, che è stato chiamato Lorenzo. «Avevo paura di perdere il lavoro», ha detto nei giorni scorsi agli inquirenti che l’hanno indagata per abbandono di minore. Per questo ieri mattina ha chiesto all’avvocato che la assiste, Francesco Zinzi, di poter procedere al riconoscimento. Il tutto non è potuto avvenire a causa di un intoppo burocratico. Lei aveva lasciato il reparto di ostetricia dove è ricoverata insieme al legale per presentarsi nell’ufficio in cui avvengono i riconoscimenti. Ci riproverà oggi. Ma bisognerà anche attendere il parere della procura dei minori. Che dovrà fare delle valutazioni sull’affidamento. La storia Lei ha anche un altroche vive in Georgia. Il procuratore Stefania Ferreri ...