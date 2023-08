Taranto | donna trovata morta in casa in circostanze misteriose

Leggi su tarantinitime

(Di giovedì 17 agosto 2023) Tarantini Time Quotidiano Unadi 62 anni è statanella propriaal quartiere Tamburi, precisamente in via Orsini. Laera in bagno, seduta sul water con alcune ferite sul corpo e lo stato della salma, già in fase di putrefazione, fa ipotizzare che il decesso sia avvenuto da più di una settimana. Sul posto volanti della questura intervenute a seguito di segnalazioni di cattivo odore proveniente dall'appartamento. Da quanto si apprende lanon aveva figli o parenti vicini, indagini sono in corso per capire se si è trattato di un malore o altro, considerate le ferite sul corpo della. Al momento alcuna ipotesi è esclusa.