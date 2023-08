Taranto | ciclista investito | caccia al pirata

Leggi su tarantinitime

(Di giovedì 17 agosto 2023) Tarantini Time Quotidiano Unè statoquesta mattina in via Cesare Battisti a. L’auto che ha impattato contro il mezzo sarebbe poi fuggita senza prestare soccorso. Sul posto i sanitari del 118 per le prime cure e la Polizia di Stato. L’uomo a bordo della bicicletta è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santissima Annunziata, le sue condizioni non sono note. Gli agenti indagano per ricostruire la dinamica del sinistro e per risalire all’automobilista. L'articolo proviene da Tarantini Time Quotidiano.