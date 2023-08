Tanti auguri a uno dei migliori attori di sempre

(Di giovedì 17 agosto 2023) Robert De Niro compie ottant’anni.103 film, otto candidature agli Oscar, con due vittorie, 67 premi ampiamente meritati. De Niro è uno deglipiù grandi di. Fuoriclasse dei numeri anche nella vita privata, con i suoi sette figli da quattro donne diverse (l’ultima è Gia Virginia), due mogli, due compagne. E un numero non precisato numero di flirt. Del resto, chi può resistere al fascino del divo più divo di Hollywood? Robert De Niro e Roger Federer, lo spot promozionale per la Svizzera è ...

... Aurora Ramazzotti, Vanessa Incontrada, Orietta Berti, Mara Venier, Alessia Marcuzzi ealtri ... IntantoDiletta da tutti noi di F QMagazine !Glidei vip Sono tantissime le vip che hanno voluto fare le congratulazioni e gli... Federica Pellegrini, che da poco ha annunciato di essere incinta dopotira e molla, ha inviato ...... quest'ultimo non presente alla serata per una indisposizione ma partecipe con messaggi eai ... che debbono spronare i giovani di oggi, per fortuna ce ne sonoche s'impegnano nello studio ...

Tanti auguri Robert De Niro, come te nessuno mai Today.it

Diletta Leotta è diventata mamma: la prima figlia con il compagno Loris Karius si chiama Aria. La piccola ha visto la luce nel giorno del compleanno della conduttrice.Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...