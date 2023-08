Tanganga pista più percorribile per l’Inter? Il motivo è chiaro ? Sky

Leggi su inter-news

(Di giovedì 17 agosto 2023)è uno dei nomi che viene accostato alcome operazione da mettere a segno nei giorni di mercato che restano: l’ipotesi per i nerazzurri.? Japhetdel Tottenham è la, tra le tante, piùin difesa da parte delsecondo Sky Sport. Per unben preciso: è più semplice arrivare al difensore inglese per un discorso economico. Si potrebbe tra l’altro per lui procedere tramite un prestito con diritto di riscatto. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati