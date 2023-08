Tanganga fra i nomi per la difesa dell’Inter | un vantaggio

Leggi su inter-news

(Di giovedì 17 agosto 2023)è uno dei tantiche si fanno per la, dove è necessario un acquisto per completare il mercato. Il giocatore del Tottenham ha un, come spiegato nel corso della trasmissione Sportitalia Mercato. RINFORZO A POCO – L’Inter adesso sposterà i soldi del mancato arrivo di Lazar Samardzic su un difensore. Isono tanti, molti difficili da raggiungere e forse molti ancora non usciti. Fra questi Alfredo Pedullà ha escluso Rafael Toloi dell’Atalanta, dove la priorità sarebbe Giorgio Scalvini. Sempre secondo Sportitalia, un’opzione è Japhet. Non è il primo nome della lista, ma può partire. Il Tottenham lo libererebbe anche in prestito con diritto di riscatto, perciòè un’opzione da monitorare per ...