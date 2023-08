Tancredi Palmeri “avvisa” il Napoli | c’entrano la Juve e la FIGC

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 17 agosto 2023) Prosegue senza sosta il braccio di ferra tra lae ildel presidente Aurelio De Laurentiis. Ilnon cenna a mostrare nessun tipo di distensione nel dialogo con la Federazione Italiana Giuoco Calcio in merito al caso legato a mister Luciano Spalletti. Dopo le dimissioni di Mancini, la Federazione ha puntato sull’ex allenatore delcome prossimo commissario tecnico della nazionale azzurra. Caso Spalletti,PalmieriDe Laurentiis Per far sì che Spalletti si sieda sulla panchina dell’Italia, ladovrebbe pagare alla società di Aurelio De Laurentiis una clausola che si aggira intorno ai 3 milioni di euro. Una cifra che la Federazione non ha intenzione di sborsare. L’attuale stagione potrebbe essere un terreno fertile per un vero ...