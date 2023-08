Szczesny snobba | «Non è la fine del mondo che la Juventus…»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 17 agosto 2023), in qualità di portiere della Juventus, ha parlato della nuova stagione con i bianconeri e ha detto la sua su una questione in particolare. CHAMPIONS LEAGUE ? Wojciech, portiere della Juventus, ha parlato della prossima stagione che sta per iniziare e a TVP Sport ha dichiarato: «Champions League? Passerò il martedì e mercoledì con la Champions, solo che davanti alla TV. Siamo stati espulsi dalle coppe europee e non ho intenzione di fare nulla al riguardo. Cerco di non combatterlo. È quello che è. Ora ci sarà più tempo per allenarsi adeguatamente e avrò un po’ più di riposo, per la prima volta nella mia carriera. Non è ladelper me che siamo stati trattati come siamo stati trattati». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...