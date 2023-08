Szczesny | 'No all'Arabia | Juve resto finché mi vuoi Esclusi dalle coppe? Obiettivo scudetto | siamo stati trattati'

Juventus, il futuro dell'estremo difensore polacco è tutt'altro che definito: il club è tornato'assalto del numero uno bianconero. I dubbi non riguardano solo l'attacco. C'è un altro rebus che attanaglia Cristiano Giuntoli e che lo terrà con il fiato sospeso fino alla fine della sessione di ...Il portiere polacco Wojciechsembra essere sempre più vicino a un trasferimento al Bayern ... pare sia stato raggiunto un accordo per un contratto dal valore di 11 milioni di euro lordi'...L'ex Cremonese'Atalanta è chiuso da Musso visto che Gasperini sembrerebbe aver scelto l'argentino come portiere titolare per l'inizio della stagione. Tutto però dipenderà dae dalla ...

Juventus, Szczesny dice no all'Arabia: il Bayern resta vigile Footballnews24.it

Wojciech Szczesny non è per nulla tentato dalle sirene di mercato provenienti dall'Arabia Saudita. Lo ha raccontato nella sua lunga intervista ai polacchi di TVP SPORT: "Ho un sacco di soldi nella mia ...Presa di posizione chiarissima di Szczesny, che dice no all'Arabia e si lega alla Juventus: tuttavia, il Bayern resta informato sulla sua posizione ...