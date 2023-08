Surf | Fioravanti si ferma ad un passo dalla finale nel test event olimpico di Tahiti

(Di giovedì 17 agosto 2023), 17 ago. - (Adnkronos) - Si è concluso con ottime indicazioni per Leonardoil, valido anche per la decima e ultima tappa del Championship Tour di. Nelle acque di, isola della Polinesia francese e sede dei prossimi Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024, l'azzurro è riuscito a centrare il terzo posto, rinforzando la sua posizione all'interno della top ten del ranking mondiale (numero nove). Ilista laziale, già certo di un posto nella rassegna a cinque cerchi parigina, ha iniziato il proprio percorso nell'ottava heat, in cui si è fatto abilmente largo riuscendo a garantirsi l'accesso diretto agli ottavi di. Qui è riuscito ad avere la meglio nei confronti del sudafricano Jordy ...

Nelle acque di Tahiti, dove andranno in scena anche le gare olimpiche del prossimo anno, Leonardo Fioravanti ha destato un'ottima impressione nell'ultima tappa del Championship Tour di surf. L'azzurro è riuscito a centrare il terzo posto, rinforzando in questo modo la sua posizione nel ranking mondiale.

Fioravanti: semifinale a Tahiti e top-10 nel ranking. Si chiude così la miglior stagione di sempre La Gazzetta dello Sport

Sfuma purtroppo il sogno di Leonardo Fioravanti di partecipare alle finali del campionato WSL. Sono Jack Robinson e Caroline Marks i campioni del Shiseido Tahiti Pro, mentre Robinson conquista l'ultim ...Per Leonardo Fioravanti in Word Surf League ottima ultima tappa di Champioship Tour: semifinale a Tahiti e top-10 per lui nella sua migliore stagione di sempre.