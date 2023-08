Surf | Championship Tour 2023 | Fioravanti terzo nelle acque di Tahiti

(Di giovedì 17 agosto 2023)di, dove andranno in scena anche le gare olimpiche del prossimo anno, Leonardoha destato un’ottima impressione nell’ultima tappa deldi. L’azzurro è riuscito a centrare ilposto, rinforzando in questo modo la sua non posizione nel ranking mondiale. Ilista laziale, che ha già conquistato il pass per i prossimi Giochi a cinque cerchi, è stato fermato in semifinale dall’australiano Jack Robinson, poi anche vincitore nell’ultimo atto sul brasiliano Gabriel Medina.si è dunque dovuto accontentare del gradino più basso del podio insieme all’hawaiiano Barron Mamiya. Un buon risultato in vista di Parigi 2024, dove l’azzurro proverà a migliorare il ...

Primo surfista africano a qualificarsi per il WSLTour, Mikey si è dimostrato affabile e alla mano ed è noto per aver fondato insieme a sua moglie l'organizzazione no - profit JUJU...Leonardo Fioravanti, 25 enne di Roma, ha strappato il pass olimpico in Sudafrica durante la nona tappa del WorldLeagueTour. Arriva dal Sudafrica la notizia che la tavola azzurra sarà presente alle Olimpiadi di Parigi del 2024. A strappare il pass individuale - quindi sarà lui a rappresentare ...Il surfista romano si e' fermato agli ottavi di finale del Corona Open J - Bay, a Jeffreys Bay, in Sudafrica, nona tappa del WorldLeagueTour, sconfitto di misura dallaustraliano ...

