dae GPS per l'anno scolastico 2023/24: l'algoritmo sarà avviato nella seconda metà di agosto, dopo la conclusione delle procedure di immissione in ruolo, assegnazione provvisoria, ...Graduatorie concorso ordinario 2020 diventano "ad esaurimento" ma non prendono i posti delle...sostegno nelle GPS A decorrere dalla costituzione delle graduatorie provinciali delleper ...docenti 2023/2024:e GPS max 150 preferenze. VIDEO GUIDA e SPECIALE su come compilare la domanda REGOLAMENTO - Allegato A Programma - Allegato B titoli DPCM autorizzazione concorso ...

Supplenze GaE e GPS, indicazioni ritiro domanda per assunti in ruolo o da I fascia sostegno oppure concorso straordinario bis Orizzonte Scuola

Supplenze da GaE e GPS per l’anno scolastico 2023/24: l’algoritmo sarà avviato nella seconda metà di agosto, dopo la conclusione delle procedure di immissione in ruolo, assegnazione provvisoria, ...I docenti in trasferta assunti l’anno scorso continuano a protestare e chiedere d’essere ascoltati dall’Ufficio scolastico regionale ...