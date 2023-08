Sulla scelta di Roberto Mancini temo incida molto il denaro | ci attende un brutto futuro

(Di giovedì 17 agosto 2023) di Trilussa Forse si sono intersecate, sommandosi, più situazioni nelladell’ex Mister della nazionaledi lasciare il suo incarico. Anche il momento non è sembratoopportuno vista l’imminenza della classificazione della nostra nazionale agli Europei 2024. Sono sicuro che questo abbia pesato nella suama un peso, tuttavia, assai più leggero della somma degli altri due: una certa irritazione personale per delle scelte federali non condivise e l’allettante prospettiva di uno stipendio da favola: uno stipendio da Mille e una notte. L’ultimo dei tanti episodi che, sommati tutti insieme, stanno diventando un vero problema per la vecchia Europa. Un’attrazione, quella del, cui sembra pochi riescano a resistere. Capisco forse di più le scelte di molti ...

L'approdo di Luciano Spallettipanchina della Nazionale è ancora bloccato dalla clausola di non concorrenza, inserita nel ... Motivi strettamente personali alla base dellache doveva, però, ...... Silvia Fortini, non vi si fa mai riferimento e si punta il dito piuttostoclausola che ... clamorosamente danneggiata dall'improvvisa ed unilateraledi Mancini.... affermazione che mi stupisce sentir pronunciare proprio da lui maquale preferisco non ... ma nel merito di questa triste vicenda " anche considerato il fatto di non aver avuto, per sua, ...

"Myrta Merlino agita i piani alti di Mediaset": il retroscena sulla scelta di Pier Silvio Berlusconi Today.it

Taylor Swift non è una nota economista, eppure la cantante rappresenta un fenomeno cui molti studiosi di economia e giornalisti economici stanno dedicando ...In attesa della 33 Stradale, la storia di un esercizio di stile che suscitò emozione al salone di Parigi del 1996 ...