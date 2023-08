Sud | P De Luca Pd | ' dal governo solo accanimento'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 17 agosto 2023) Roma, 17 ago. (Adnkronos) - "Spiace constatare l'incapacità delche anziché affrontare i problemi degli italiani si dimostra in gradodi attaccare e penalizzare ogni giorno il Mezzogiorno. Le scelte politiche fatte a oggi si ripercuotono soprattutto contro il Sud. Pensiamo alla decisione disastrosa di eliminare l'Rdc, al taglio di 16 miliardi di interventi del Pnrr, che colpisce in particolare i territori meridionali. E ancora, alla scellerata rimodulazione di oltre due miliardi di fondi per le infrastrutture voluta da Salvini, che toglie sempre al Mezzogiorno per dare al Nord. Come se non bastasse, in queste ore i saggi del Comitato Clep, nominati dallo stesso Calderoli, confermano il grave allarme che come Partito democratico stiamo lanciando da mesi sull'autonomia differenziata spacca Italia. Il progetto di riforma leghista, infatti, non ...