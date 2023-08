Successo della terapia genica per 3 pazienti malate al fegato curate all’ospedale di Bergamo

(Di giovedì 17 agosto 2023). Uno studio clinico pubblicato sul “New England Journal of Medicine” conferma la sicurezza e l’efficacia sull’essere umanonuovasperimentale per la curasindrome di Crigler-Najjar, una malattia genetica ultra-rara che impedisce all’organismo di eliminare la bilirubina. L’unicarisolutiva per tenere sotto controllo questa sostanza, tossica ad alte concentrazioni per l’organismo e causa di danni cerebrali irreversibili, è finora il trapianto di. Il dato più rilevante che emerge dallo studio è che per tre, trattate con la dose più alta due anni fa dai medici dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di(era stata presentata a Superquark l’anno scorso), è stata dimostrata ...

... anche se l'azienda di Colleferro potrebbe avere un impatto sull'accelerazioneproduzione del ... che è stato testato con...nelle sale americane - o in DVD - fino a quando Memento non è diventato un enorme'...figlio dell'uomo che ha stravolto il genere dei supereroi con la sua visione iconoclastasaga di ...... quest'ultima sensazione esemplificata dal fatto che tutti i membrifamiglia Reyes ...uscita sul grande schermo non sarebbe stata minimamente presa in considerazione se non fosse per il...

Trebisacce, successo della prima giornata del Dono e della ... Ecodellojonio

Owais Dar e della sua squadra. Il Dott ... l'autorizzazione e l'approvazione per l'uso in Europa e negli Stati Uniti. Questo studio si basa sul successo di un protocollo analogo condotto da Niklas ...Kenneth Carlsson, come tutti gli altri operai di Göteborg, ha reagito con sgomento quando ha saputo quello che era successo nello stabilimento gemello della città ucraina di Lutsk. - È estremamente ...