Stoltenberg Nato | «Sosterremo Kiev fino alla Vittoria»

Leggi su panorama

(Di giovedì 17 agosto 2023) Il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Jensha dichiarato che aggiungendo che «saranno gli ucraini a decidere i termini della pace, il ruolo dellaè sostenere l'Ucrainaa quando vincerà il conflitto scateRussia». E ha aggiunto: «All'interno dellasi sta parlando di come porre fine al conflitto in Ucraina e del percorso da intraprendere per arrivarepace». In meritoRussia, nel corso di una conferenza in Norvegiaha osservato: «Non abbiamo visto alcun cambiamento nelle loro forze nucleari che ci induca a cambiare le nostre forze e il modo in cui sono organizzate».