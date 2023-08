Stephen King | terzo capitolo per la serie del Talismano Suggerimenti da Straub prima di morire

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 17 agosto 2023), il 75enne maestro dell’horror all’americana, ha intenzione di lavorare a undelladel “”, scritto in precedenza insieme allo scrittore statunitense Peter(1943-2022). Alla domanda durante un podcast se i suoi giorni in cui scriveva “epopee” fossero passati,ha risposto “mai dire mai”. “di, Peter mi ha inviato una lunga lettera, suggerendo che avremmo dovuto scrivere insieme unlibro, e mi ha dato un’idea davvero interessante e io ho già alcune idee mie”, ha detto l’autore di tanti bestseller del terrore, da “Shining” a “Il miglio verde”. Parlando come ospite durante un episodio del podcast TalScared, ...