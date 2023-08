Stellantis investe in CTR per la produzione di litio a basse emissioni

Il litio prodotto a Hell's Kitchen consentirà ai veicoli BEV didi accedere agli incentivi previsti dall'Inflation Reduction Act (IRA) statunitense. Le aziende hanno inoltre esteso l'...... 'è un elemento importante del nostro impegno a favore dei clienti e del pianeta nel percorso da noi intrapreso per offrire una mobilità pulita, sicura e accessibile in Nord America."ha ...Quanto al nuovo investimento, l'inizio della fornitura di idrossido di litio per batterie da parte di CTR aè previsto per il 2027. Nuovi posti di lavoro E non è tutto, perchè l'azienda ...

Stellantis investe per rafforzare la produzione di litio a basse emissioni negli Stati Uniti SoldiOnline.it

ROMA - Stellantis e Controlled Thermal Resources Holdings (CTR) annunciano un importante investimento di oltre 100 milioni di dollari da parte di Stellantis per portare avanti lo sviluppo del progetto ...Stellantis ha annunciato di aver investito oltre 100 milioni di dollari in CTR per la fornitura di idrossido di litio.