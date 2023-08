Starfield | Nuovi dettagli sul sistema morale e le conseguenze

(Di giovedì 17 agosto 2023) L’universo dei giochi di ruolo è spesso sinonimo di libertà d’approccio e scelte morali, ma l’atteso titolo, prodotto da Bethesda, sembra sfidare questa convenzione. Di recente, è emerso che, nonostante le promesse di vastità e libertà, i giocatori non avranno la possibilità di completare il gioco in modo totalmente pacifico, senza spargere sangue.suQuesta rivelazione, sicuramente controversa per gli appassionati del genere, è emersa da una sessione di domande e risposte su Discord condotta da due figure chiave nello sviluppo di: Will Shen, Lead Quest Designer, ed Emil Pagliarulo, Studio Design Director. In risposta a una domanda di un giocatore, Pagliarulo ha spiegato che l’idea di un percorso non letale è stata presa in considerazione nelle fasi ...

Starfield: tutte le domande e le risposte dal Q&A con Bethesda Multiplayer.it

L'approccio libero e le scelte morali sono spesso una caratteristica distintiva dei giochi di ruolo, ma Starfield sembra gettare una sfida a questo ...In Starfield ci saranno venti personaggi nominati reclutabili, che potranno accompagnare il giocatore nella sua avventura.