Stanze per gli studenti fuori sede | Milano frena ma resta la più cara Aumenta l’offerta in altre città

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 17 agosto 2023) Il nuovo anno accademico sta per iniziare e riparte la caccia alla stanza da parte di… e non solo. La situazione è ancoratterizzata da rincari dei prezzi, anche se non in tutte le. Dall’altra parte universitari e lavoratori avranno a disposizione un’offerta del mercato più cospicua, visto l’re diffuso degli alloggi di questa tipologia (+34% per le singole). Infatti, l’ultimo rapporto di Immobiliare.it Insights, società del gruppo di Immobiliare.it, il portale immobiliare leader in Italia, specializzata in big data e market intelligence per il settore immobiliare, evidenzia un aumento delmolto importante soprattutto nei centri satellite, come Brescia (+75%), Latina (+68%), Bergamo (+49%), che ora si propongono come ...