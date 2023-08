Sspri combattimenti a Lyman | cosa sta cambiando sul fronte ucraino

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 17 agosto 2023) Proseguono gli intensilungo la linea delnord-orientale in Ucraina, mentre le forze di Kiev hanno utilizzato l'intelligence dei droni per colpire le posizioni russe. Funzionari militari ucraini hanno affermato che la Russia ha intensificato le battaglie nell'area dia metà luglio e unità di mortaio sono state continuamente schierate per respingere l'avanzata di Mosca. I funzionari hanno espresso preoccupazione per il fatto che, mentre hanno armi sufficienti per mantenere lo slancio del combattimento, stanno rapidamente esaurendo i proiettili.