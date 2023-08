Sponz Fest 2023 con Capossela | Bersani | Vicario | Nino Frassica

(Di giovedì 17 agosto 2023) Torna ad animare l’Irpinia lo, la rassegna organizzata da Viniciocon tanti ospiti e iniziative di rilievo Come li pacci: è questo il titolo della nuova e speciale edizione dello, ideato e diretto da Vinicio, che quest’annoeggia il decennale dalla sua creazione e si svolgerà dal 20 al 27 agosto in Alta Irpinia. Programmato e finanziato dalla Regione Campania (fondi POC 2014-2020) attraverso la Scabec – Società Campana Beni Culturali, loè prodotto dall’Associazioneiamoci, La Cupa e International Music and Arts (IMARTS), in collaborazione con i Comuni di Andretta, Aquilonia, Calitri e Sant’Andrea di ...

Roma, 17 ago. Come li pacci: e' questo il titolo della nuova edizione dello, ideato e diretto da Vinicio Capossela, che questanno festeggia il decennale dalla sua creazione e si svolgera' dal 20 al 27 agosto in Alta Irpinia. Anche questa edizione vedra' il ...11 Agosto 2023 Locompie dieci anni. Come li pacci : è questo il titolo delle prossima edizione dello2023, ideato e diretto da Vinicio Capossela. Il decennale dalla sua creazione si svolgerà dal 20 al 27 agosto in Alta Irpinia. Anche questa edizione vedrà il prezioso contributo, accanto ai ...Come li pacci : è questo il titolo della nuova e speciale edizione dello2023, ideato e diretto da Vinicio Capossela, che quest'anno festeggia il decennale dalla sua creazione e si svolgerà dal 20 al 27 agosto in Alta Irpinia. Come li pacci è inteso nella ...

CAPOSSELA, IL SUO 'SPONZ FEST' COMPIE 10 ANNI 9 colonne

Anche questa edizione vedrà il contributo, accanto ai lavoratori e alle maestranze, della comunità che da anni partecipa e sostiene la manifestazione.& Come li pacci: è questo il titolo della nuova e speciale edizione dello Sponz Fest 2023, ideato e diretto da Vinicio Capossela, che quest’anno festeggia il& decennale dalla sua creazione& e si svolg ...