Spalletti-Italia-Napoli | giornata decisiva

... come rammenta a mo' di morale ADL, che la deroga non può essere invocata né da- né per ... e cioè aver trattato il clubcome un qualunque altro club e non invece la massima ......- Nazionale Se non con il metro della simpatia (che non abbiamo mai concesso al presidente napoletano), almeno con quello della logica. Ma per quale motivo il patron campione d'non ...Gravina ha scelto,ha accettato, calcolando il rischio e decurtandosi l'ingaggio per favorire l'intesa: diventerà il nuovo ct dell'. Se verserà o meno la penale a De Laurentiis da ...

Spalletti-Italia, sì con riserva: non vuole mettersi contro Napoli. E Conte... La Gazzetta dello Sport

Le polemiche a distanza non si placano, le vie legali sono sempre percorribili ma nessuno vorrebbe arrivare a questo punto. Il futuro della panchina dell'Italia vira tutto attorno a Luciano Spalletti, ...Spalletti sarà il nuovo ct azzurro. Abel Ruiz è il nuovo obiettivo giallorosso. Primo trofeo stagionale per Guardiola. Gli italiani steccano a Concinnati ...