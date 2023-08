Spalletti in Nazionale | un ‘fatto naturale’ sempre più complesso

(Di giovedì 17 agosto 2023) La possibilità che Lucianopossa diventare il prossimo commissario tecnico delladi calcio dopo le improvvise dimissioni di Roberto Mancini sta diventando un giallo. L’allenatore avrebbe dubbi seri sul clima di polemica che è sorto attorno al suo caso. I contratti e gli accordi scritti frae il Napoli, che ha portato alla vittoria dello scudetto, sono materia di analisi a tutto campo. Vi si dilettano i tifosi – per quel poco che di tali contratti sia noto – e vi si applicano, soprattutto, gli avvocati di Luciano da Certaldo così come del Napoli e di Aurelio De Laurentiis, il padre-padrone del club. Luciano. Foto Ansa/Alessandro Di MarcoCos’è la clausola d’indennizzo Nota è la posizione di De Laurentiis. Dice in pratica: ‘non svincolodall’accordo ...

Tra l'altro, costo molto meno di" . E sulle dimissioni sconcertanti di Roberto Mancini commenta: "Molto strane, non l'ho mica capito. Credo di non essere ...Sono giorni ed ore decisive per il futuro della nostra. Gabriele Gravina una scelta l'ha fatta da tempo: Lucianosulla panchina degli azzurri. Da superare però c'è la 'burocrazia' del Napoli e di De Laurentiis che pretende il ...avrebbe avuto anche qualche mese per impugnare la scrittura privata stilata con il Napoli nel diventare allenatore della(LaPresse) - Calciomercato. ItLe firme apposte ...

Spalletti, Nazionale e la penale, De Laurentiis tuona: "Nessuna deroga, questione di principio" - Sportmediaset Sport Mediaset

Avanti con Luciano Spalletti. La deadline è fissata per domani o al massimo per sabato mentre il campionato di serie A muoverà i primi passi. Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha… Leggi ...Luciano Spalletti nuovo ct della Nazionale Un gioco spettacolare ma anche vincente. È il marchio a denominazione di origine protetta dell'ex tecnico del Napoli. Allenatore maniacale che cura ogni asp ...